На Украину прибыл восьмой за три дня тяжелый британский военный самолет

По данным СМИ, тяжелые военно-транспортные самолеты военно-воздушных сил Великобритании C-17A Globemaster III осуществили уже восьмой за три дня полет на территорию Украины. Приземление было проведено вблизи Киева на аэродроме Борисполь.

Рейсы британской авиации якобы производятся с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Как пишет «Интерфакс», в операции, стартовавшей в понедельник, 17 января, принимают участие не менее половины всех тяжелых транспортных воздушных судов Королевских ВВС - то есть не менее четырех самолетов.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес озвучивал намерение поставить Украине противотанковые вооружения. К настоящему моменту, по примерной оценке, Соединенное Королевство могло бы привезти в страну уже свыше 1,7 тысячи переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.

Согласно сведениям издания The Drive, один C-17A Globemaster III может перемещать до 77,5 тонны груза у себя на борту. По оценке СМИ, каждый самолет способен транспортировать минимум 24 поддона с хотя бы девятью противотанковыми комплексами на поддоне.