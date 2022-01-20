Байден: Швеция и Финляндия пока не просили о вступлении в НАТО

Президент США Джо Байден заявил об озабоченности Финляндии и Швеции ситуацией по безопасности в Европе. Он отметил, что, несмотря на отсутствие этих скандинавских стран среди членов Североатлантического Альянса, они все же обеспокоены «по поводу действий России».

«Мы говорим о беспокойстве со стороны Швеции и Финляндии по поводу действий России. Последнее, чего хотела бы Россия, - это чтобы Швеция и Финляндия изменили свой статус», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Президент США отметил, что, тем не менее, ни одна из этих стран пока не изъявляла своего желания вступить в Организацию Североатлантического договора.

«Они не сказали, что намерены это делать. Однако они говорят о том, что происходит, и как агрессивно себя ведет Россия», - сообщил Джо Байден.

Также во время проводимой Джо Байденом пресс-конференции в преддверии годовщины его пребывания на президентском посту, он сообщил о вероятности новой встречи с президентом Владимиром Путиным. Он считает, что «такая возможность существует».