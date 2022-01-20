«Ошибочные надежды»: США продолжают убеждать Украину в реальности «российской агрессии»

Угрозы санкциями и военное освоение восточноевропейского фланга, план НАТО по превращению космоса в театр военных действий. В российском МИДе сегодня дали четкий ответ: кто и для чего пугает мир «агрессивной Москвой».

«В настоящее время западные и украинские СМИ а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой компании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций в том числе военного характера, которые могут иметь драматические последствия для региональной и глобальной безопасности», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пример последних дней - шесть рейсов на Украину из Великобритании с грузом противотанковых гранатометов и около 600 миллионов долларов, обещанных Киеву Вашингтоном. И это только на оружие. Весной на Украину планируют передать боевые американские вертолеты. Военную помощь предлагают Эстония, Литва и Латвия. И все это в разрезе «если...». Если Москва вторгнется на Украину.

Эти вопросы задавали американскому президенту Джозефу Байдену журналисты, на пресс-конференции по итогам первого года правления Байдена. Общение организовали в Восточном зале Белого дома. Место символическое. Именно там Никсон и Брежнев ставили свои подписи, обязуясь использовать атомную энергию в мирных целях. Рейган и Горбачев здесь скрепили первый в истории договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но теперь за трибуной 46-ой президент США грозит России санкциями.

«Они заплатят. Их банки не смогут работать с долларами. И это будет иметь огромные последствия! В военном отношении русские имеют превосходство над Украиной. Но они заплатят высокую цену немедленно», - заявил Байден.

В Кремле на подобные заявления уже не раз реагировали - по словам Дмитрия Пескова все повторяется словно под кальку.

«Они не способствуют разрядке напряженности в Европе никоим образом и могут способствовать дестабилизации обстановки – вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые под сурдинку могут начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал Песков.

Но «российское вторжение» по-прежнему остается главным аргументом для киевских властей - в общении с западными партнерами и собственными гражданами. Накануне президент Зеленский выступил с видеообращением, посвященном исключительно эфимерным угрозам.

«Всем нашим гражданам надо выдохнуть, успокоиться. Не нужно скупать гречку и спички! Мы прежде всего рассчитываем только на свои силы. Не потому, что у нас нет международной поддержки - она есть и она сильна как никогда», - сказал президент Украины.

В офисе Зеленского также заявили - Украина абсолютно готова стать членом НАТО. Но вот только Байден считает иначе.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика... если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», - отметил Байден.

Несмотря на то что маховик напряженности вокруг Украины и глобальной безопасности в целом раскручен до пределов времен Холодной войны, путь дипломатии все же признают наиболее предпочтительным все стороны. И уже завтра, 21 января, диалог по этой теме будет продолжен в Женеве в ходе встречи Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.