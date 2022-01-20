В ФСБ раскрыли детали спецоперации по задержанию фигурантов «кокаинового дела»

В ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной удалось поймать фигурантов «кокаинового дела». В ФСБ РФ также сообщили, что организатора поставок наркотических веществ Андрея Ковальчука, который был экстрадирован в Россию, помогла задержать Германия в марте 2018 года.

«В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка”», - цитирует РИА Новости сообщение ФСБ России.

Кроме того, в правоохранительном ведомстве отметили, что работа по привлечению к ответственности соучастников контрабандных поставок наркотиков из Аргентины в Россию продолжается. В беседе с ТАСС в ЦОС ФСБ подчеркнули, что данный процесс осуществляется как в России, так и за рубежом.

Напомним, что в конце февраля 2018 года стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства РФ, о находке аргентинской полиции сообщили сами дипломаты. Секретарь по внутренней безопасности Министерства безопасности Аргентины Херардо Милман отметил, что в Аргентине высоко оценили совместную работу со спецслужбами Российской Федерации по пресечению наркотрафика.