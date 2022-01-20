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Экстремальный холод и точность стрельбы: как проходят проверку БМП-3 для ВС РФ

Анатолий Бородкин
16:59 20.01.2022
Дизельное топливо, масло в двигателе, охлаждающая жидкость на время испытания остались в БМП-3 и промерзли. Один из основных показателей, который тестируется в ходе этой проверки - сумеет ли система предпускового подогрева разогреть их до рабочего состояния.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Звезды» провела эксперимент, который показал проходимость БМП-3 по рыхлому снегу. Чтобы закопать машину в сугроб у тракториста ушло больше часа. Ковш трактора выскреб все до земли и засыпал «тройку» полностью, оставив двухметровый многотонный сугроб.

Для частоты эксперимента машину оставили на несколько часов в снегу, чтобы она остыла. Прежде чем выбраться из снежного завала мотор БМП нужно было завести. «Тройка» с этой задачей успешно справилась и незамедлительно пошла на таран созданного нами препятствия.

В перечне испытаний, которые проходят машины, перед отправкой в войска, двухметрового сугроба, конечно, нет. Проверка работоспособности всех узлов БМП при максимально низких температурах – вплоть до минус пятидесяти, проходят в специальной климатической камере.

«Тройку» оставили в климатической камере и включили режим холодильника. Машина остыла до этой экстремальной температуры. Именно с минуты остывания БМП до температуры заданной в огромном холодильнике и ведется отсчет контрольного теста.

Дизельное топливо, масло в двигателе, охлаждающая жидкость на время испытания остались в БМП-3 и, естественно, промерзли. Один из основных показателей, который тестируется в ходе этой проверки - сумеет ли система предпускового подогрева разогреть их до рабочего состояния. Закладывается на это не более получаса. БМП разогрелась раньше норматива, и покинула климатическую камеру, выехав в комфортные минус десять.

Повышенную проходимость машины, прежде всего в северных, в том числе арктических широтах, сейчас тестируют на Курганмашзаводе – единственном в стране производителе БМП-3. Одно из новшеств – экспериментальные, расширенные, и в то же время облегченные гусеницы. Конструкторы объясняют принцип действия перспективной разработки.

«Уширитель приваривается к серийной гусенице, и таким образом, за счет уширителя и транспортерной ленты снижается удельное давление на грунт», - пояснил , заместитель главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) госкорпорации «Ростех» Николай Грехов.

Кроме обязательных проверок, которые проходит каждая поступающая в войска БМП, одна машина из партии подвергается так называемым периодическим испытаниям. Это восемь тысяч километров пробега по осенней грязи, снегу в -30 и по песку в 40-градусную жару. Летом несколько суток БМП ходит по открытой воде. Машина не только всесезонная, но еще и плавающая. Пристрелка вооружения также длится несколько дней. Без смазки и чистки пушек и пулемета.

БМП-3 получила дополнительные бронированные решетки и экраны. С прошлого года «тройки» стали поступать в наши Вооруженные Силы с комплектом защиты от кумулятивных снарядов. Все огневые тесты показали эффективность нового обвеса. При этом на скоростные показатели и проходимость он не повлиял.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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