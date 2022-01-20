Гроза неба: как заступают на боевое дежурство С-350 в Астраханской области

Обновление систем ПВО - одно из приоритетных направлений в российской армии. На боевое дежурство заступают «Витязи» — это одни из самых современных и опасных зенитных систем в мире. Комплексы С-350 эффективны во всем диапазоне высот - против ракет, авиации, и малоразмерных дронов. А еще они очень мобильны. Виталий Никулин увидел их в действии на полигоне Капустин Яр.

Запахи масла, свежей краски и сырой земли смешиваются воедино на полигоне Капустин Яр. Сегодня на полевом выходе С-350. Новейшим системам ПВО предстоят первые - или по военной терминологии «стыковочные» - стрельбы. «Витязи» только начинают свой путь в составе строевых зенитных ракетных подразделений.

«На наших глазах дивизионы С-350 проводят развертывание перед боевой работой. Это "стыковочные" пуски. То есть, в составе соединений эти комплексы применяются впервые. А по результатам запусков они смогут встать на боевое дежурство», - прокомментировал корреспондент.

Сирены завывают, беснуются огни проблесковых маячков, радиолокаторы раскручиваются со скоростью космических центрифуг. Мишени в воздухе. В пунктах боевого управления командиры дивизионов распределяют цели для обстрела, выбирают пусковые установки, и дают команду «Уничтожить!». Дальше зенитно-ракетные системы сделают всё сами - автономно.

«Уникальность его в обработке информации быстрой. Соответственно нужно немного времени для принятия решения на обстрел и произведения пуска. Ещё его уникальность в том, что он полностью автоматизирован и может выполнять задачи без участия человека» - прокомментировал командир зенитного ракетного дивизиона С-350 Алексей Маркушин.

«Вступительные экзамены» на «отлично» сегодня сдает не только техника, но и личный состав. Зенитчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа уничтожают крылатые ракеты условного противника с первого залпа. И это с учетом того, что при стыковочных пусках работают с минимальной огневой мощью. На каждой платформе лишь по одной управляемой ракете.

«Витязь» - это новое поколение российских систем ПВО. Его можно назвать убийцей крылатых ракет и беспилотников. Боекомплект увеличен по сравнению с С-400. На пусковой можно разместить до 12 зенитных управляемых ракет. Повышенная живучесть, усиленная боевая мощь, дюжина ракет с головками самонаведения. Дальность немного меньше, чем у «больших» С-300 и С-400. Зато работают во всем диапазоне высот – от предельно малых до «баллистических». Еще одно из основных преимуществ – всеракурсность стрельбы.

Сегодняшний день знаменателен даже для такого, уже повидавшего на своем веку, полигона Капустин Яр. Расчеты С-350 в качестве будущей реликвии сохраняют клапан первого раскрывшегося транспортно-пускового контейнера. В него же вкладывают письмо с благодарностью и коротким отчетом об успешной боевой работе. Позже его найдут разработчики. Сам же первый перевооружившийся на «Витязи» зенитный полк российских ПВО, после приёма техники и стыковочных пусков выходит на марш в район несения своего боевого дежурства.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих