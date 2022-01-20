Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине

Американский лидер Джо Байден почитал, что Россия и Соединенные Штаты могут прийти к определенным договоренностям по гарантиям безопасности, касающимся Украины. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Белом доме 19 января.

Байден допустил, что сторонам удастся чего-то достигнуть в обсуждении вопроса о неразмещении стратегических вооружений на украинской территории. При этом, в случае подобного расклада США будут ожидать аналогичных ответных шагов от России.

Также американский президент упомянул, что лидер РФ Владимир Путин назвал ему еще одну гарантию, которую хочет Российская Федерация. Эта гарантия - требование, чтобы Украина никогда не стала частью НАТО. Об этом пишет РИА Новости.