Шойгу заявил, что МО РФ введет в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений до 2025 года
© Фото: Минобороны России
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Шойгу заявил, что МО РФ введет в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений до 2025 года
© Фото: Минобороны России
В ДPУГИХ CMИ
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