Замминистра Криворучко: Сухопутные войска получили три комплекта «Искандер-М» в IV квартале 2021 года

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал о поставках оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» в Сухопутные войска в IV квартале 2021 года.

«Поставлены один бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М», - доложил он министру обороны России Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Кроме этого, по его словам, войска получили бригадный комплект ЗРК «Бук-М3», два дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2ДТ», а также комплект ПЗРК «Верба».

Также Криворучко упомянул поставки в Сухопутные войска и ВДВ 143 новых и 166 отремонтированных единиц бронетехники, 944 новых и 94 отремонтированных автомобиля, 104 новых и 35 отремонтированных единиц единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме этого, поставлено более 850 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Еще Криворучко сообщил, что серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов