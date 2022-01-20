Два комплекта ЗРС С-400 и С-350 были переданы в войска в четвертом квартале 2021 года

Два полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и С-350 получили Воздушно-космические силы (ВКС) в четвертом квартале минувшего года, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Воздушно-космических сил поставлены два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400 и С-350, три дивизионных комплекта зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С"», - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу в четверг на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, промышленность также передала ВКС 17 новых - включая два истребителя Су-57 - и 18 отремонтированных самолетов, 93 новых и семь прошедших ремонт беспилотных летательных аппаратов, три ракеты-носителя, три разгонных блока, космический аппарат единой системы спутниковой связи «Меридиан» и другую технику.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов