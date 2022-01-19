Военные мороза не боятся: как проходят Крещенские купания в России

Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России. Желающие погрузиться в ледяную воду стали собираться у иорданей еще накануне вечером.

В Подмосковье сегодня семь градусов мороза. В этот раз, чтобы омовение смогли совершить одновременно несколько человек, подготовили 14 купелей. Возле них оборудовали теплые палатки для обогрева.

Праздничные омовения начались практически во всех регионах России. В Крыму они проходят в пяти морских бухтах. Сегодня туда устремятся тысячи людей.

Традиционно активны на Крещение и военнослужащие. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко решила узнать, как отмечает Крещение морская пехота Черноморского флота России.

«Омовение совершают всем взводом. В Севастополе крещенские купания происходят прямо в открытом море. Те, кто выходят после погружения, говорят, что температура воды даже теплее, чем здесь на причале. Тут ветрено и срывается снег», - описала она.

Одними из первых обряд омовения совершили жители Хабаровского края. Там крещенские купания, как и во многих других регионах, проходят под присмотром медиков и спасателей. Они помогают безопасно погрузиться в купель и выйти из ледяной воды.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов