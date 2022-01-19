В посольстве РФ в США призвали не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям

Россия не собирается ни на кого нападать и, перемещая войска внутри территории страны, лишь реализует свое суверенное право. Об этом в очередной раз заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

Таким образом в дипмиссии отреагировали на сделанные в Белом доме, Пентагоне и Госдепе заявления американских властей об отсутствии действий по некоей деэскалации на границе России и Украины. Также, как указало посольство в своем аккаунте в Facebook, прозвучали заявления о том, что РФ якобы в любой момент может начать вторжение, в частности с территории Белоруссии.

В российском представительстве призвали «прекратить истерики» и не заниматься нагнетанием напряженности вокруг ситуации на Донбассе. Также, как было подмечено, не стоит подталкивать «горячие головы» на Украине к новым провокациям.

Кроме того было замечено, что в случае искренней заинтересованности США в разрешении внутриукраинского конфликта, им стоит пересмотреть свою «помощь» Киеву. В частности, как указали в посольстве РФ, стоит отказаться от намерений провести новые поставки вооружений для ВСУ и использовать свое влияние, чтобы убедить украинские власти прекратить саботаж Минских договоренностей.