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В посольстве РФ в США призвали не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям

Анна Берестовая
04:57 19.01.2022
В дипмиссии рекомендовали американским властям «прекратить истерики» и использовать свое влияние на Киев во благо.
В посольстве РФ в США призвали не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям
© Фото: pixabay.com
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Россия не собирается ни на кого нападать и, перемещая войска внутри территории страны, лишь реализует свое суверенное право. Об этом в очередной раз заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

Таким образом в дипмиссии отреагировали на сделанные в Белом доме, Пентагоне и Госдепе заявления американских властей об отсутствии действий по некоей деэскалации на границе России и Украины. Также, как указало посольство в своем аккаунте в Facebook, прозвучали заявления о том, что РФ якобы в любой момент может начать вторжение, в частности с территории Белоруссии.

В российском представительстве призвали «прекратить истерики» и не заниматься нагнетанием напряженности вокруг ситуации на Донбассе. Также, как было подмечено, не стоит подталкивать «горячие головы» на Украине к новым провокациям.

Кроме того было замечено, что в случае искренней заинтересованности США в разрешении внутриукраинского конфликта, им стоит пересмотреть свою «помощь» Киеву. В частности, как указали в посольстве РФ, стоит отказаться от намерений провести новые поставки вооружений для ВСУ и использовать свое влияние, чтобы убедить украинские власти прекратить саботаж Минских договоренностей.

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