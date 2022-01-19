В РВСН рассказали о росте поставок современной техники в инженерные подразделения

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения по состоянию на прошлый год используются восемь машин дистанционного разминирования «Листва», а также свыше 50 машин инженерного обеспечения и маскировки. Об этом рассказал начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов.

Благодаря МДР «Листва», удалось заметно увеличить скорость ведения инженерной разведки, призванной проверить маршруты движения на наличие минно-взрывных заграждений.

«Универсальный широкозахватный поисковый модуль, расположенный в передней части машины, позволяет проводить разведку по всей ширине проезжей части. Электромагнитный комплекс аппаратуры импульсного электромагнитного воздействия позволяет выводить из строя радиоэлектронные устройства дистанционного подрыва взрывоопасных предметов», - описал полковник.

Кроме того, по словам Хорошунова, машины инженерного обеспечения и маскировки хорошо зарекомендовали себя в войсках и значительно сократили время на выполнение задач. Эти агрегаты объединяют в себе возможности решения задач по подготовке маршрутов боевого патрулирования и маскировке подразделений, обеспечивают проверку несущей способности грунтов на маршрутах боевого патрулирования, коридора проходимости техники ракетного комплекса на полевой позиции в лесистой местности и так далее.

Помимо этого, в рамках переоснащения инженерных подразделений в 2021 году в Козельское, Йошкар-Олинское и Барнаульское ракетные соединения поступили станции комплексной очистки воды СКО-10К. Такие станции позволяют очищать воду от механических частиц, коллоидных соединений, взвесей и ядовитых веществ. Очистить удается 8-10 кубометров воды в час.

«Увеличились поставки современной техники в инженерные подразделения РВСН», - обозначил полковник.

Начальник инженерной службы РВСН напомнил, что в декабре прошлого года 47-й Межвидовой региональный учебный центр РВСН отметил 95-летнюю годовщину. Сегодня в нем проводится подготовка по 14 военно-учетным специальностям, в том числе на новые современные образцы ВВСТ.

«Одними из наиболее востребованных выпускников учебного центра в инженерных подразделениях являются крановщики автомобильных кранов и механики-водители путепрокладчиков», - указал он.

Хорошунов также рассказал об использовании в РВСН расчетов минно-разыскной службы с собаками, особенно часто востребованных в местах проведения значимых мероприятий. К примеру, в центре обеспечения командования Ракетных войск стратегического назначения имеется отделение вожатых служебных собак.

«Собака может обнаруживать боеприпасы, установленные на глубине до полутора метров, а также на мелководных участках рек», - цитирует полковника «Красная звезда».

Чтобы закреплять и развивать поисковые навыки собак, с животными проводятся регулярные тренировки с усложнением условий. Также в 2022 году спланировано обучение военнослужащих центра обеспечения командования РВСН по специальности «Организация минно-разыскной службы и порядок применения расчетов МРС при поиске взрывоопасных предметов».

В 2022 году основными мероприятиями для инженерных подразделений станут мероприятия по выполнению задач инженерного обеспечения маневренных действий подвижной группировки РВСН в ходе несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях. А экзаменом на профессионализм станут масштабные учения, которые в Ракетных войсках проводятся с завидной регулярностью.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин