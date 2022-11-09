Армия Армия Армия

Расчет на внезапность: кадры работы САУ «Гвоздика» экипажей морской пехоты ТОФ

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:00 09.11.2022
«Звезда» показывает, как как морпехи ТОФ ведут огонь по точкам противника из знаменитых «Гвоздик».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В ходе спецоперации на Южно-Донецком направлении активно работают гаубицы артбатареи морской пехоты Тихоокеанского флота. Наши подразделения штурмуют позиции украинских боевиков. В таких условиях, как говорят морпехи, без плотной артподготовки не обойтись. Сейчас необходимо накрыть минометные точки националистов.

«Ведем стрельбу на дальности от 8 до 14 километров. В основном по пехоте, также бронетехнике, укрепрайонам», - рассказал старший наводчик батареи морской пехоты Тихоокеанского флота ВВО Михаил.

Пятьсот метров в секунду - с такой скоростью обрушиваются на позиции националистов снаряды самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Эта маневренная и скоростная машина с 122-миллиметровыми снарядами способна развить скорость до 70 километров в час.

Расчет уже получил точные координаты скопления техники боевиков с дронов-разведчиков. Осталось направить орудие на цель, используя артиллерийскую буссоль.

«Все слаженно. Каждый знает свое дело. Работаем эффективно», - отметил механик-водитель батареи морской пехоты ТОФ Иван.

Расчет на внезапность. Нужно выстрелить и быстро сменить позицию, пока противник не оправился и не попытался нанести ответный удар.

Стволы орудий опускаются: артиллеристы в режиме ожидания новой задачи. Выезды на позиции происходят по несколько раз в день. Огонь по противнику ведется практически непрерывно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:16 Армия
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
21:18 В стране и мире
статья
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
05:12 Армия
Видео
Смертоносный шторм: как ТОС-1А «Солнцепек» сжигает позиции националистов в зоне СВО
02:36 В стране и мире
Трамп призвал недовольных ходом промежуточных выборов в Конгресс США протестовать
21:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Популярное
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.