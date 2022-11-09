Расчет на внезапность: кадры работы САУ «Гвоздика» экипажей морской пехоты ТОФ

«Звезда» показывает, как как морпехи ТОФ ведут огонь по точкам противника из знаменитых «Гвоздик».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе спецоперации на Южно-Донецком направлении активно работают гаубицы артбатареи морской пехоты Тихоокеанского флота. Наши подразделения штурмуют позиции украинских боевиков. В таких условиях, как говорят морпехи, без плотной артподготовки не обойтись. Сейчас необходимо накрыть минометные точки националистов.

«Ведем стрельбу на дальности от 8 до 14 километров. В основном по пехоте, также бронетехнике, укрепрайонам», - рассказал старший наводчик батареи морской пехоты Тихоокеанского флота ВВО Михаил.

Пятьсот метров в секунду - с такой скоростью обрушиваются на позиции националистов снаряды самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Эта маневренная и скоростная машина с 122-миллиметровыми снарядами способна развить скорость до 70 километров в час.

Расчет уже получил точные координаты скопления техники боевиков с дронов-разведчиков. Осталось направить орудие на цель, используя артиллерийскую буссоль.

«Все слаженно. Каждый знает свое дело. Работаем эффективно», - отметил механик-водитель батареи морской пехоты ТОФ Иван.

Расчет на внезапность. Нужно выстрелить и быстро сменить позицию, пока противник не оправился и не попытался нанести ответный удар.

Стволы орудий опускаются: артиллеристы в режиме ожидания новой задачи. Выезды на позиции происходят по несколько раз в день. Огонь по противнику ведется практически непрерывно.