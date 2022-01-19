Instagram хочет ввести функцию платной подписки

В Instagram собираются ввести новую функцию, благодаря которой авторы получат возможность монетизировать контент в своих аккаунтах. Речь идет о платной подписки.

Как объяснил глава социальной сети Адам Моссери, за плату пользователи смогут просматривать эксклюзивные Stories и эфиры. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Определить уникальный контент можно будет по специальному значку. Такой же значок автор сможет увидеть вблизи названий профиля своих подписчиков, чтобы отличать самую заинтересованную часть своей аудитории.

В настоящее время в Соединенных Штатах проходит тестирование данной функции. В ближайшие месяцы руководство Instagram намеревается расширить тест-группу, добавив в нее больше авторов.