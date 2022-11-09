Рогов: боевики Киева могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время

В администрации Запорожской области опасаются, что националисты в скором времени атакуют местную АЭС.

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Украинские войска в скором времени могут совершить попытку захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом в программе «Прямой эфир» на телеканале «Звезда» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сегодня известно минимум о семи сотнях человек, специально натасканных для проведения штурма и захвата АЭС. О тренировках 450 бойцов в районе Вольноандреевки известно уже некоторое время, остальные же силы противника прибыли на место недавно.

«Они сейчас тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате крупных объектов техногенного происхождения», - заявил чиновник.

При этом, как заметил Рогов, не стоит забывать про бронекатера и десятки тысяч вражеских военных, находящихся на линии соприкосновения. Член региональной администрации объяснил, что противник в лучшем для него раскладе рассчитывает зайти клином в запорожскую группировку и добраться до Бердянска, чтобы «разрезать» силы ВС РФ на той территории.

Как заметил Владимир Рогов, такие действия боевиков в перспективе нацелены на уничтожение сухопутного коридора в Крым. Чиновник выразил опасение, что воплощать в жизнь план удара по АЭС и выхода к Бердянску украинские националисты начнут в ближайшее время.