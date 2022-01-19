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Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ

00:40 19.01.2022
Для проведения праздничных купаний были оборудованы 14 купелей.
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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Вблизи Главного храма Вооруженных Сил РФ состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, одного из 12 основных христианских праздников. Развернуть празднование было решено на Соборной площади.

В ночь на 19 января начались Крещенские купания, для омовения было подготовлено 14 купелей. В честь Крещения прошла праздничная литургия и совершилось Великое освящение воды. Об этом пишет газета «Красная звезда».

В эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха, в частности тюбинговый спуск длиной около 60 метров и ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день фестиваль посетили более 310 тысяч человек. Гости также могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти».

В преддверии праздника Крещения Господня в подмосковной Кубинке военнослужащие подразделений РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО провели специальную обработку Главного храма Вооруженных Сил РФ и павильонов катка на Соборной площади. Дезинфекцию военнослужащие выполняли в защитных костюмах с помощью автономных приборов специальной обработки. Всего раствором ДТС-ГК было обработано более тысячи квадратных метров.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин

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