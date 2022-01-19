Сын Сергея Мавроди заявил, что его хотят посадить в тюрьму в Таиланде

Максим Мернес - сын основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди - заявил, что его пытаются посадить в тюрьму в Таиланде. Об этом он сообщил в Instagram. Ему также удалось снять видео из автозака. О причинах своего задержания и возможного заключения мужчина не сообщил.

Адвокат Максима Александр Парфенов сообщил «Звезде», что не знает деталей задержания своего клиента, на данный момент он пытается связаться с ним, консульством и таиландской полицией. Правозащитник рассказал, что Максима «недавно отпустили из СИЗО и надели браслет». При этом адвокат отметил, что Максима ранее обвиняли в нападении с ножом.

Отец Максима Сергей Мавроди умер в 2018 году. Он скончался в Боткинской больнице от обширного сердечного приступа.