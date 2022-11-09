В стране и мире Прокуратура Казани начала проверку по факту пожара в ресторане «Михайловская усадьба» Ирина Елагина Цель проверки - выяснить соблюдение правил пожарной безопасности в здании ресторана. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Прокуратура Казани начала проверку по факту пожара в здании ресторана «Михайловская усадьба», произошедшего днем 9 ноября в столице Татарстана. «Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания чердачного помещения двухэтажного здания ресторана "Михайловская усадьба". На место происшествия выехал заместитель прокурора Советского района города Казани Рушан Гильфанов. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при выявлении нарушений примет меры реагирования», - сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан. Информация о пожаре в здании ресторана поступила в МЧС в 16:23 в среду 9 ноября, площадь возгорания составила 1,2 тыс. «квадратов». Через час пожарным удалось локализовать огонь. По предварительным данным, никто не пострадал. Экипажи пожарной охраны продолжают работать на месте происшествия, занимаясь проливкой и разбором сгоревших конструкций. Экспертное мнение и аналитика