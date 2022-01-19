Семь часов в открытом космосе: российские космонавты приступили к подключению нового модуля МКС

«Безоблачно!» - нотки космического юмора звучат в голосе командира корабля «Союз» Антона Шкаплерова. Он рекордсмен, в 2018 году провел в открытом космосе восемь часов. На этот раз он стартовал с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, это его четвертый полет на МКС, третий выход в открытый космос. Антон Шкаплеров выходит из люка модуля «Поиск».

Напарник Шкаплерова Петр Дубров - обладатель уникального достижения, это его первый полет и уже четвертая космическая прогулка. Первый час этого выхода прошел при солнечном свете, а затем космонавты стали свидетелями потрясающей красоты космического заката.

Офицеры ЦУП постоянно на связи, комментируют каждое удачное действие экипажа. Если бы не страховка - в космос отправилась бы укладка с оборудованием. А затем приходится развязывать узел на обшивке МКС.

То, что выглядит так легко на кадрах трансляции, - вершина космического мастерства членов экипажа, которым приходится работать в условиях открытого космоса.

«Температура меняется от -100 до +100 градусов, в этих условиях надо работать. Скафандр находится под избыточным давлением, что, в свою очередь, тоже вызывает особенности работы, пространство ограниченное, скованность движений, работа идет на руках. Перчатка для выхода в космос практически с мою голову», - рассказал летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

Несмотря на огромный опыт, космонавты чуть не заблудились в космосе. Но благодаря подсказкам удалось отыскать правильный путь к новейшему российскому модулю «Причал», который пристыковался к МКС почти три месяца назад. Космонавтам предстоит провести работы по его окончательному подключению к станции. Заведению всех кабелей, путепроводов, креплению стыковочных мишеней. Модуль «Причал» - это новые ворота российского сегмента МКС, со всех сторон у него стыковочные шлюзы.

«Без этого модуля часто приходилось делать стыковки, чтобы освободить место для прибывающего "Союза", освободить место, которое занимает "Прогресс". Сейчас такие операции могут быть исключены, это принесет удобство в эксплуатации и надежность эксплуатации МКС в целом», - рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В открытом космосе сегодня космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву предстоит провести сегодня более семи часов. Вернутся на борт они около 10 вечера по Москве. А первый «Союз» к новому модулю «Причал» должен пристыковаться уже в марте.