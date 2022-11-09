Всеобщая забастовка в Греции обернулась стычками с полицией: видео

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Греция парализована всеобщей забастовкой. По всей стране остановилось транспортное сообщение, нельзя вызвать даже такси, не работает и водный транспорт. В виде исключения в Афинах функционирует только одна ветка метро.

К общенациональной акции протеста присоединились работники частного и госсекторов во всей Греции. Среди бастующих - учителя, работники СМИ, сотрудники больниц, чиновники, моряки.

Греки недовольны уровнем жизни и требуют остановить рост цен.

Не обошлось без стычек с полицией. Полицейские применили против демонстрантов газ и светошумовые гранаты, в ответ из рядов митингующих полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Забастовка продлится в течение суток.