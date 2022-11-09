«Русский мир потерял борца»: Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Стремоусова

© Фото: Кирилл Стремоусов, Телеграм

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на сообщения о смерти замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он отметил, что во многом благодаря Стремоусову регион вошел в состав РФ. Пушилин выразил соболезнования родным и близким чиновника.

«С началом специальной военной операции он возглавил народное движение на пути к тому, чтобы Херсонская область стала субъектом Российской Федерации, и многое сделал для того, чтобы Херсон вернулся в родную гавань. Сегодня мы все, весь Русский мир, потеряли мужественного борца за справедливость, за правду, за русских людей», - написал Пушилин в Telegram.

О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Подробности трагедии не сообщаются. Информация о смерти замглавы региона не является официальной.