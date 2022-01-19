37-летний французский актер Гаспар Ульель умер после столкновения на горнолыжном курорте

Французский актер Гаспар Ульель умер в результате несчастного случая на горнолыжной трассе курорта Ля-Розьер. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Во вторник, 18 января, актер столкнулся с другим лыжником. С черепно-мозговой травмой Ульеля доставили в университетский больничный центр Гренобля. Спустя день он скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

Впервые актер появился на экране в короткометражке «Прозвище» в 1999 году. Затем снялся в нашумевшем мистическом боевике «Братство волка» в 2001 году и комедии «Целуй, кого хочешь» (2002). За роль в этом фильме Ульель получил премию «Сезар».