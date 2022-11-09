В стране и мире Тяжело и пусто на душе: Рогов отреагировал на смерть Стремоусова Алексей Курильченко Владимир Рогов назвал Стремоусова другом и соратником. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал информацию о смерти замглавы Запорожской области Кирилла Стремоусова. Рогов признался, что находился в дружеских отношениях с погибшим чиновником. «Ушел Кирилл Стремоусов - настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе», - написал Рогов в своем Telegram-канале. О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Подробности трагедии не сообщаются. Информация о смерти замглавы региона не является официальной. Экспертное мнение и аналитика