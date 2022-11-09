В стране и мире RT: погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов Алексей Курильченко Известно, что Стремоусов погиб в автомобильной аварии. © Фото: Кирилл Стремоусов, Телеграм Читайте нас на: Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. «Кирилл Сергеевич был хорошим другом нашей редакции. У него остались жена и дети. Передаем искренние соболезнования его семье», - сообщается в Telegram-канале Readovka. На данный момент подробности ДТП не сообщаются. Экспертное мнение и аналитика