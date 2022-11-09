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RT: погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Алексей Курильченко
16:12 09.11.2022
Известно, что Стремоусов погиб в автомобильной аварии.
RT: погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
© Фото: Кирилл Стремоусов, Телеграм
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Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. 

«Кирилл Сергеевич был хорошим другом нашей редакции. У него остались жена и дети. Передаем искренние соболезнования его семье», - сообщается в Telegram-канале Readovka.

На данный момент подробности ДТП не сообщаются. 

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