Токаев назвал причину увольнения министра обороны Бектанова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал увольнение Мурата Бектанова с должности министра обороны Республики. По его словам, Бектанов не проявил командирских качеств. На пост главы оборонного ведомства Республики теперь назначен Руслан Жаксылыков.

«Армия должна быть оплотом нашей независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи», - заявил глава государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Казахстан прибегнул к внешней помощи, поскольку не смог воспользоваться потенциалом собственной армии в критической ситуации.