Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер Владимир Путин не принимал участие в крещенских купаниях в этом году. По словам представителя Кремля, Путин отказался от участия из-за рекомендаций РПЦ.

«В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», - сказал Песков журналистам.

Это первый раз за много лет, когда Путин не принимал участия в мероприятии. В прошлом году президент окунулся в купель в Подмосковье. По православному обычаю глава государства, перекрестившись, трижды опустился в прорубь, вырубленную в форме креста.