Поклонская не поедет послом РФ в Кабо-Верде
По данным МИД РФ, поездка отменена по личным причинам.
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Поездка Натальи Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде отменена. По данным МИД РФ, это произошло по личным причинам.
«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.