В стране и мире Поклонская не поедет послом РФ в Кабо-Верде Алексей Курильченко По данным МИД РФ, поездка отменена по личным причинам. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Поездка Натальи Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде отменена. По данным МИД РФ, это произошло по личным причинам. «У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика