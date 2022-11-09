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Командующий подводными силами ТОФ рассказал о возможностях атомных субмарин «Князь Олег» и «Новосибирск»

10:41 09.11.2022
Поступление подлодок на вооружение стало весомым вкладом в обороноспособность России на ее восточных рубежах, уверен Владимир Дмитриев.
Командующий подводными силами ТОФ рассказал о возможностях атомных субмарин «Князь Олег» и «Новосибирск»
© Фото: Минобороны России
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Командующий подводными силами Тихоокеанского флота Владимир Дмитриев рассказал о возможностях серийных атомных подводных лодок проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск». В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что новые корабли в значительной степени повышают боевой потенциал объединения.

«РПКСН "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", предназначен для решения задач стратегического ядерного сдерживания в мирное время и гарантированного поражения объектов противника в военное время. АПЛ "Новосибирск", несущая на себе целую линейку различного вида оружия, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", способна решать задачи по поражению как наземных объектов, так и морских целей, в том числе самых опасных - авианосных ударных групп, а также различных конвоев, десантных отрядов», - приводит издание его слова.

Дмитриев добавил, что новые атомоходы способны эффективно бороться с подводным противником. У обеих подлодок улучшенные показатели по акустике и уровню шумности, а их поступление на вооружение стало весомым вкладом в обороноспособность страны на восточных рубежах.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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