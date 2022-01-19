ФСБ опубликовало видео задержания банды фальшивомонетчиков в Дагестане

На территории Дагестана пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали поддельные банкноты, которые на 90-95% дублировали оригинальные деньги, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ и МВД установили, что злоумышленники печатали купюры номиналом в 5 000 рублей в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и затем распространяли их на территории ряда субъектов страны.

Была проведена серия обысков в помещениях, которые использовали члены ОПГ в Махачкале, Каспийске, селах Акуша Акушинского района, Куппа и Хаджалмахи Левашинского района. В результате были обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей для принтера и поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей.

Всего было задержано пять членов ОПГ, сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.

Напомним, по данным МВД РФ, купюры номиналом 5 000 рублей считаются самим популярными для подделки среди фальшивомонетчиков.