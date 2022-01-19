Омовение в купели и служба на арабском: как встретили Крещение на авиабазе Хмеймим в Сирии

Православные христиане встречают праздник Крещение. Купания начались практически во всех регионах России и за рубежом.

Еще до наступления полуночи в Главном Храме Вооруженных Сил России начинается всенощное бдение. Сотни прихожан возносят молитвы, следом - крестный ход и освящение воды. В этом году у стен храма - сразу 14 купелей. Проходят купания и в Крыму - иордани оборудовали в пяти морских бухтах, и в них окунаются морпехи Черноморского флота, омовение совершают всем взводом. Во Владивостоке в воды Амурского залива погружаются моряки-тихоокеанцы. В Иваново в купели полковых храмов заходят десантники, вернувшиеся домой после миротворческой операции в Казахстане.

Встречают Крещение российские военные и вдали от дома - на авиабазе Хмеймим в Сирии установили огромную иордань. Желающих совершить омовение среди военнослужащих очень много. На улице - тепло, хоть и прохладно именно по сирийским меркам. Купель с очищенной водой освятил полковой священник. До реки Иордан от Хмеймима всего несколько сотен километров.

В Алеппо молитву на арабском языке произносит митрополит Антиохийской православной церкви Ефрем. Служба прошла в Храме пророка Ильи, которого в арабском мире называют Ильяс. Но покровителем воинов он считается везде, независимо от языка. В России этого святого особенно почитают в ВКС и ВДВ.

Материал подготовили: Егор Левин, Кирилл Ховрин