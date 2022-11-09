Праздник не приходит: почему россияне могут не получить в срок заказанные в Китае новогодние подарки

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Яркие витрины магазинов в центре и убранство рынков окраин Пекин - на прилавках абсолютно все: от пуговиц до бытовой техники. С помощью виртуальных торговых площадок любой товар мог оказаться в России за пару недель. Но перед новогодними праздниками логистическая система дала сбой. Посылки могут просто не успеть к Новому году.

«Мы не можем гарантировать точные сроки для каждого клиента, на доставку может уйти до двух месяцев. Есть несколько причин, одна из них - пандемия», - объяснил менеджер по поставкам игрушек в Россию Дэмин Лю.

Новая волна пандемии коронавируса обрушилась сразу на несколько китайских регионов. Сейчас в больницах от COVID-19 лечатся почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад. Только за минувшие сутки власти выявили более семи с половиной тысяч новых случаев заражения. Это максимальный прирост с начала мая.

Из-за ковидных ограничений под вопросом и поставки новых моделей IPhone, которые собирают на одном из китайских заводов. Нагрузку на работников пришлось снизить. Также из-за опасений, что эпидситуация ухудшится в стране перестали отправлять грузы некоторые железнодорожные станции. В итоге задержки доставок товаров с виртуальных торговых площадок начались уже в октябре.

«Задержки уже не менее двух недель. Контейнерные перевозки через Дальний восток и прямую железную дорогу из Китая, если говорим о Дальнем востоке, то ситуация такая, что суда находятся на рейде в ожидании в портах Дальнего востока порядка двух-трех недель, далее ожидание возможности отправки в терминале Дальнего Востока сторону Москвы и далее по регионам», - говорит гендиректор транспортно-логистической компании Григорий Григорьев.

Новогоднего чуда в китайско-российской логистике не случится. Товары из Китая пользуются бешеным спросом из-за ухода с российского рынка некоторых западных компаний. И это в период традиционного предновогоднего ажиотажа. В итоге покупками россиян перегружены и железнодорожные составы - не хватает специальных платформ для перевозки контейнеров - и даже порты.

«Если раньше средний срок ожидания погрузки на Москву составлял от двух до четырех суток, то на текущий момент мы приближаемся к восьми-девяти суткам. Некоторая перегруженность системы. Грузопотоки в этом году поменялись, они сместились с Балтийского бассейна, Черноморского бассейна на Дальневосточный бассейн», - объяснил коммерческий директор международной транспортно-логистической компании Алексей Кравченко.

И даже при выборе перевозчика с наименьшим ожиданием посылка будет ехать из порта Шанхай через Владивосток в Москву полтора месяца. Прямые поезда из Китая в Москву идут около 50 дней. К тому же на китайском погранпереходе грузы тщательно досматривают, задержки могут длиться до двух недель. Особый режим досмотра действует и на российской стороне, где задержки могут составить пять дней. На фурах товары из центра Китая до Москвы везут примерно месяц.

Единственный выход - доставка самолетом, но она серьезно увеличит стоимость любой, даже самой пустяковой покупки. Впрочем почтовая служба увеличила число прямых авиарейсов из Китая. Однако так просто проблему с задержками доставок не решить, уверены в логистическом альянсе.

«Пограничные и железнодорожные переходы не резиновые - экспорт на Китай из России вырос контейнерами по сравнению с импортом не в той же пропорции, поэтому в обратную сторону не хватает контейнеров. В связи с тем, что Новый год приближается, объемы растут. Туда - контейнеров мало, а товаров оттуда - много», - сказал председатель правления российского международного логистического альянса Мирослав Золотарев.

Дефицита новогодних подарков и игрушек в крупных торговых сетях быть не должно, так как перевозчики уверяют, что все заказано с лета. А вот тем, кто хочет сэкономить и приобрести товар напрямую из Китая, лучше поторопиться, но каких-либо гарантий нет. Впрочем, если товар не придет в срок, покупку всегда можно аннулировать и потребовать возрат средств.