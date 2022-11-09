Армия Невзирая на огонь и ранения: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в СВО Российские военнослужащие продолжают демонстрировать героизм в ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать истории подвигов военнослужащих ВС РФ, которые в ходе специальной военной операции по защите Донбасса демонстрируют мужество и героизм при освобождении территорий. Рядовой Никита Евдощенко © Минобороны России Рядовой Никита Евдощенко, действуя в составе расчета зенитного ракетного комплекса, выполнял задачу по прикрытию важных объектов батальонной тактической группы российских войск от средств воздушного поражения противника. Так, украинские националисты атаковали позиции российской БТГр, стремясь восстановить контроль над территориями, утраченными в ходе боев. Атака противника сопровождалась поддержкой артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на артиллерийский обстрел, отражая атаки боевиков, рядовой Евдощенко обнаружил в зоне своей ответственности вражеский ударный беспилотник иностранного производства, о чем немедленно доложил командиру расчета. Прицельным пуском ракеты БПЛА противника был уничтожен на подлете к объектам батальонной тактической группы. Своевременные действия Никиты Евдощенко предотвратили воздушную атаку националистов на объекты ВС РФ. Старший лейтенант Станислав Дубинин © Минобороны России В ходе специальной военной операции старший лейтенант Станислав Дубинин вместе с вверенным ему расчетом боевой машины выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов, выстроивших эшелонированную оборону на одном из тактических направлений.

В ходе боя, невзирая на ответный артиллерийский и минометный обстрел со стороны боевиков огнем боевой машины старшего лейтенанта Дубинина было подавлено три вражеских взвода гаубиц. Потери противника в результате прицельной и точной стрельбы расчета Станислава Дубинина составили до 30 человек. Нанесенный противнику урон заставил националистов отойти вглубь своей обороны. Гвардии лейтенант Исмаил Магомедов, командир взвода © Минобороны России Продвигаясь вглубь обороны на танке, лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил вооруженное формирование украинских боевиков. Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу и сходу атаковал националистов. По итогам скоротечного боя национаоисты были уничтожены. Далее, продвинувшись вглубь обороны, лейтенант Магомедов вместе с вверенным ему взводом укрепились в заданном районе для последующего наступления и освобождения населенного пункта, оккупированного украинскими боевиками. Противник, стремясь сорвать наступление войск ВС РФ, атаковал позиции взвода Исмаила Магомедова с применением минометов. Сориентировавшись в ситуации, гвардии лейтенант Магомедов вывел свой взвод из-под обстрела. В результате минометного обстрела Исмаил получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил наступление, в результате которого населенный пункт был освобожден.

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика