В МО РФ разъяснили вопрос единовременной выплаты заключившим контракт военнослужащим срочной службы

Представитель Минобороны отметил, что уже после получения выплаты далее заключившие контракт будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие.

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Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко разъяснил вопрос единовременной выплаты заключившим контракт сроком на 1 год и более военнослужащим, проходящим срочную службу. Он отметил, что выплата полагается в размере 195 тыс. рублей.

«Да, действительно, указом президента РФ определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей. Обращаю ваше внимание, данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы», - подчеркнул Микищенко.

Он также отметил, что впоследствии заключившие контракт будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.