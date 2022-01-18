Химики ЗВО подготовили Главный Храм ВС РФ к празднику Крещения Господня

Подразделения РХБЗ танковой армии Западного военного округа провели санитарную обработку Главного Храма Вооруженных сил России и павильонов катка на соборной площади. Всего дезинфицирующим раствором обработано свыше тысячи квадратных метров.

Также подготовка ведется и в Центральном округе. В воинских частях и на российских военных базах в Таджикистане и в Киргизии оборудовали около 60 купелей для военнослужащих и их семей

Проруби оснастят деревянными лестницами и помостами, а возле самих крещенских иорданей поставят армейские палатки, где можно согреться после погружения и выпить чай. Также будет организовано дежурство медиков и спасателей.

Всего по стране за безопасностью купаний будут следить более 13 тысяч человек. Сотрудники МЧС просят соблюдать осторожность на водоемах. Запрещено подъезжать к проруби на автомобиле, нырять прямо со льда, создавать давку при большом скоплении людей. Не рекомендуется и окунаться в воду больше, чем на 15 секунд.

Кроме того, традиционное купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.