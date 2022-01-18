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Химики ЗВО подготовили Главный Храм ВС РФ к празднику Крещения Господня

07:38 18.01.2022
Также в воинских частях и на российских военных базах в Таджикистане и в Киргизии оборудовано около 60 купелей для военнослужащих и их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения РХБЗ танковой армии Западного военного округа провели санитарную обработку Главного Храма Вооруженных сил России и павильонов катка на соборной площади. Всего дезинфицирующим раствором обработано  свыше  тысячи квадратных метров.

Также подготовка ведется и  в Центральном округе. В воинских частях и на российских военных базах в Таджикистане и в Киргизии оборудовали около 60 купелей для военнослужащих и их семей

Проруби оснастят деревянными лестницами и помостами, а возле самих крещенских иорданей поставят армейские палатки, где можно согреться после погружения и выпить чай. Также будет организовано дежурство медиков и спасателей.

Всего по стране за безопасностью купаний будут следить более 13 тысяч человек. Сотрудники МЧС просят соблюдать осторожность на водоемах. Запрещено подъезжать к проруби на автомобиле, нырять прямо со льда, создавать давку при большом скоплении людей. Не рекомендуется  и окунаться в воду больше, чем на 15 секунд.

Кроме того, традиционное купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.

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