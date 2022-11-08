В Твери прошла отправка мобилизованных военнослужащих в зону СВО

Мобилизованных бойцов Вооруженных сил РФ проводили на фронт после прохождения подготовки в Твери.

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Тверской пункт развертывания мобилизационных резервов, расположенный на базе учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, совершил отправку сформированных и прошедших подготовку подразделений. Мобилизованных бойцов направили на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Накануне отправки на плацу учебного центра под руководством начальника академии генерал-майора Андрея Семенова в торжественной обстановке был проведен воинский ритуал выноса боевого знамени. Также военнослужащие исполнили государственный гимн и прошли торжественным маршем.

Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки участвовали в ежедневных 10-ти часовые занятия на полигонах Западного военного округа, находящихся в Тверской области. Многие из них уже имели навыки по своим военно-учетным специальностям, а так же боевой опыт в локальных конфликтах.

Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения СВО. Личному составу провели курсы теоретических и практических занятий по огневой, тактической, специальной, технической, топографической, медицинской подготовке, по радиационной, химической и биологической защите, а так же по обращению с вооружением и военной техникой.

Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечен необходимыми документами. Всем военнослужащим, покидающим регион, заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.