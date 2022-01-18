Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более двух тысяч военнослужащих ЗВО участвуют в учениях в Ленинградской области

05:00 18.01.2022
На полигонах Кирилловский и Лужский стартовали крупные учения военнослужащих ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Ленинградской области более двух тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевому слаживанию подразделений. Практические действия проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский.

Личный состав мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений совершенствует навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных. Огневые задачи военнослужащие также выполняют из автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Особое внимание военнослужащие уделяют различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов. Мероприятия боевой подготовки проходят в плановом режиме в рамках зимнего периода обучения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:52 В стране и мире
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
03:31 В стране и мире
В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий
02:49 В стране и мире
Британский военный министр призвал Россию «не бояться НАТО»
01:29 В стране и мире
СМИ: уехавшие кататься на снегоходе мальчик с отцом пропали под Мурманском
23:48 В стране и мире
Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад
Популярное
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.