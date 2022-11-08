В стране и мире Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов Елизавета Потейчук Смерть Сергея Ершова наступила 4 ноября от тяжелой болезни. © Фото: chto_gde_kogda_tv Telegram Читайте нас на: Один из первых знатоков телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Смерть наступила 4 ноября. «4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов», - говорится в сообщении интеллектуального клуба в Telegram. Сергей Ершов впервые появился в эфире телеигры 24 декабря 1977 года. В 2001 году Ершов стал участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков. Экспертное мнение и аналитика