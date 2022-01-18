Разведчики ЮВО показали тренировку в горах Дарьяла

На базе центра горной подготовки Дарьял 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начались комплексные тренировки горных подразделений. Военнослужащие отрабатывают действия по ведению боя в сложных горных условиях с численно превосходящим противником. Инструкторы обучают разведчиков особенностям работы в горах, выбору огневых позиций, путям продвижения к условному противнику.

«Данные тренировки проводятся не реже одного раза в неделю. Добиваемся максимально качественной отработки данного вопроса. Военнослужащие стараются быстро ориентироваться на местности, быстро выбирать огневые позиции, совершенствуем быстрое перемещение, и каждый выстрел точно в цель», - сообщил командир взвода старший лейтенант Николай Иванов.

За учебный период центр горной подготовки Дарьял становится театром военных действий как минимум для четырех батальонных тактических учений с боевой стрельбой, причем с применением реактивной и ствольной артиллерии и авиации. Постоянно три-четыре мотострелковые роты из состава частей и соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО оттачивают на учебных местах свое ратное мастерство.

Учебный центр Дарьял - единственный в России высокогорный полигон, где по специально разработанной уникальной программе военнослужащие приобретают навыки выживания, ведения разведки и боя в горно-лесистой местности. Их интенсивно обучают особенностям ведения разведки и боя в сложных горных условиях, преодолению водных преград и труднопроходимых участков горной местности с использованием альпинистского снаряжения, использованию новейших средств связи и разведки, а также десантированию на ограниченные площадки приземления.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов