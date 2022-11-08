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На Украине опровергли слухи о строительстве в стране второго самолета «Мрия»

Алиса Краузе
03:31 08.11.2022
Информация о том, что украинское ГП «Антонов» ведет активное строительство нового самолета «Мрия», оказалась неверной.
На Украине опровергли слухи о строительстве в стране второго самолета «Мрия»
© Фото: Стрингер РИА Новости
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На Украине опровергли появившиеся в прессе новости о строительстве в стране нового самолета Ан-225 «Мрия». Предприятие «Антонов», на ио гендиректора которого ссылались СМИ, уточнило, что журналисты допустили неточность, интерпретируя слова Евгения Гаврилова.

В прессе сообщалось, будто бы на Украине вовсю идет строительство нового - крупнейшего в мире грузового самолета, и «Мрия» уже готов на 30%. В действительности же специалисты лишь начали конструкторские работы.

«В настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца», - добавили в посте предприятия в Twitter.

По предварительным экспертным оценкам, на строительство самолета уйдет не менее 500 миллионов евро. Тем не менее, как обозначили в ГП «Антонов», говорить о конкретной сумме еще слишком рано.

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