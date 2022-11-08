Все виды боевой подготовки: на полигоне в тыловой зоне СВО прошли итоговые занятия с мобилизованными в ВДВ

Во время боевого слаживания мобилизованные военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции завершилась боевая подготовка и прошли итоговые занятия с мобилизованными военнослужащими, которые прибыли из разных регионов России в подразделения Воздушно-десантных войск.

Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в СВО, проходили подготовку, которая включала огневую, медицинскую, тактическую, инженерную, а также освоение вооружения, военной и специальной технику, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходный артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23 и 82-мм минометы.

Во время боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение. Кроме того, мобилизованные отточили навыки в огневой подготовке со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на БМД и САУ.

Далее мобилизованные военнослужащие войдут в свои штатные десантно-штурмовые (парашютно-десантные), артиллерийские и зенитные подразделения, где приступят к выполнению боевых задач.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.