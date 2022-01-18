Армия Миротворцы РФ сопроводили более 100 паломников в монастырь Амарас в Карабахе Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастырского комплекса Амарас более 100 паломникам из Армении и жителям Нагорного Карабаха. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение христианского монастыря Амарас, расположенного на линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. На богослужение в монастырь из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев на современных бронетранспортерах БТР-82А прибыли жители из городов и отдаленных районов Карабаха, а также свыше сотни паломников из Армении. «Российскими миротворцами осуществляется обеспечение безопасности паломников, прибывших в монастырский комплекс Амарас, который находится вблизи линии разграничения. Поэтому необходимо присутствие миротворцев. Так же за сутки личный состав проверяет монастырский комплекс на наличие взрывоопасных предметов», - указал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Орлов. © Минобороны России Военнослужащие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню Амарас в Мартунинском районе. «Сегодня была литургия. Каждую неделю мы приходим сюда, чтобы провести литургию, а вы нас защищаете, спасибо! Слава богу, слава богу, что вы есть. Уже душевное спокойствие», - призналась паломница из Армении Нарине Давидян. © Минобороны России Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении комплекс имел статус известного религиозного и культурного центра. © Минобороны России В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика