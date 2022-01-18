Миротворцы РФ сопроводили более 100 паломников в монастырь Амарас в Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение христианского монастыря Амарас, расположенного на линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. На богослужение в монастырь из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев на современных бронетранспортерах БТР-82А прибыли жители из городов и отдаленных районов Карабаха, а также свыше сотни паломников из Армении.
«Российскими миротворцами осуществляется обеспечение безопасности паломников, прибывших в монастырский комплекс Амарас, который находится вблизи линии разграничения. Поэтому необходимо присутствие миротворцев. Так же за сутки личный состав проверяет монастырский комплекс на наличие взрывоопасных предметов», - указал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Орлов.