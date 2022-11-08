Умер основатель Nazareth Дэн Маккаферти

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Ушел из жизни основатель и бывший фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти. О смерти 76-летнего музыканта рассказал бас-гитарист рок-группы Питер Эгнью.

На своей странице в социальной сети Facebook* член шотландского коллектива отметил, что это объявление стало самым печальным из всех, что ему доводилось оглашать.

Nazareth появилась на свет в 1968 году. Ее созданию музыкальный мир обязан музыкантам The Shadettes Дэну Маккаферти, Мэнни Чарлтону, Питу Эгнью и Дэрелу Свиту, решившимся переехать в Лондон из провинции и с новым именем вдохнуть новую жизнь в рок-группу. Вошедший в изначальный состав коллектива как вокалист Маккаферти ушел из Nazareth в связи с болезнью легких, отыграв 45 лет.

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