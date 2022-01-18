В Сирии сообщили о планах боевиков произвести теракты в портах Тартус и Латакия

По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют совершить теракты в портах Тартус и Латакия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

В соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей «Патруль» и «Тигр». Беспилотные летательные аппараты ВКС РФ с воздуха контролируют движение подразделений.

Кроме того, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин.