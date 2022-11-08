В ЕС не смогли согласовать финансовую помощь Украине в 3 миллиарда евро

Евросоюз не успевает до конца года выполнить в полном объеме обещания по оказанию финансовой помощи Украине.

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Евросоюз не успевает до конца 2022 года выполнить в полном объеме обещания по оказанию финансовой помощи Украине. Киев получит шесть из девяти миллиардов евро, которые ЕС гарантировал предоставить. О сокращении финансирования заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Что касается трех миллиардов евро. У нас была интенсивная дискуссия по поводу этой оставшейся части из объявленных в мае девяти миллиардов евро. К сожалению, было невозможно найти решение тому, как продвинуться в этом году. Поэтому мы отмечаем необходимость обеспечить значительное перечисление в начале следующего года… Мы должны обеспечить перечисление уже в январе с учетом срочности финансовых потребностей Украины», - процитировало РИА Новости заявление Домбровскиса.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает новый пакет финансовой поддержки Украины на 2023 год в виде кредитов на льготных условиях на общую сумму 18 миллиардов евро.