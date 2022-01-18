Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы планируемой «российской агрессии»

По инициативе американской стороны состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны в ходе разговора, в частности, затронули возможности продолжения контактов в ближайшее время.

«С.В. Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, глава МИД РФ призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти в полном объеме выполнить минские договоренности в свете ситуации на юго-востоке Украины. Также отмечается, что Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном по телефону итоги стратегического диалога РФ и США.