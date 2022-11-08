Путин посетил выставку в честь парада 7 ноября на Красной площади

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Президент России Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади, посвященный параду 7 ноября 1941 года и истории обороны Москвы. Российский лидер осмотрел тематические зоны выставки.

Экспозиции рассказывают о жизни в осажденной Москве в 1941 году, героизме и стойкости ее защитников. В рамках проекта на площади также выставлены различные образцы техники времен Великой Отечественной войны - около 60 экспонатов, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного.

В прошлом году Путин в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там президент России осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к 75-летию Великой Победы.