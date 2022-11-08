Генпрокурор России, выступая в Турции, заявил, что Украина стала нацистским государством

Генпрокурор России прокомментировал ситуацию на Украине во время встречи с турецким коллегой в Анкаре.

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Украина фактически стала нацистским государством, в котором нацизм возведен в ранг официальной идеологии и открытую поддержку получают террористы. Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал ситуацию на Украине во время встречи с турецким коллегой Бекиром Шахином в Анкаре.

Краснов акцентировал внимание на сотрудничестве в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

«Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли», - заявил российский генпрокурор.

Кроме того, по данным Краснова, на Украине «на государственном уровне фактически поддерживаются и организуются акты терроризма против мирных жителей, включая несовершеннолетних и пожилых людей».