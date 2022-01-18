Замминистра обороны Фомин назвал полигоны, где пройдут учения войск РФ и Белоруссии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин раскрыл полигоны, где пройдут совместные учения войск РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022».

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Совместные учения «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Их цель - отработать защиту интересов Союзного государства, пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму.

«В ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника», - добавил Фомин.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что численность участников учений и количество задействованной техники и систем вооружения недостаточны, чтобы об учениях было необходимо заранее уведомлять в соответствии с Венским документом 2011 года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов