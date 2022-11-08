Диверсант СБУ подорвался при задержании в Херсонской области
Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», - передает РИА Новости слова представителя спецслужб.
Согласно его словам, диверсант погиб на месте, а данные о его местонахождении силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.
Ранее Федеральная служба безопасности России обезвредила готовивших теракты в администрации Херсонской области украинских диверсантов. Согласно заявлению ФСБ РФ, были задержаны девять украинских граждан, их кураторы находятся за пределами России.