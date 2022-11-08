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Диверсант СБУ подорвался при задержании в Херсонской области

Игнат Далакян
16:48 08.11.2022
Силовики получили данные о его местонахождении от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.
Диверсант СБУ подорвался при задержании в Херсонской области
© Фото: ФСБ РФ
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Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», - передает РИА Новости слова представителя спецслужб.

Согласно его словам, диверсант погиб на месте, а данные о его местонахождении силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.

Ранее Федеральная служба безопасности России обезвредила готовивших теракты в администрации Херсонской области украинских диверсантов. Согласно заявлению ФСБ РФ, были задержаны девять украинских граждан, их кураторы находятся за пределами России.

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